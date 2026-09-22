Легендарный немецкий автобренд уволит 39% персонала

Handelsblatt: Volkswagen сократит 4,1 тыс рабочих мест на заводах Porsche

Немецкий производитель спорткаров заходит на вторую волну увольнений. Как пишет Handelsblatt, под сокращение попадут еще 4,1 тысячи рабочих мест – сверх тех четырех тысяч, о которых в компании договорились ранее.

«Для бренда Porsche план из Вольфсбурга (штаб-квартиры концерна Volkswagen – ред.) предусматривает сокращение "примерно 4,1 тысячи рабочих мест"», – говорится в публикации.

Причем эти шаги, нацеленные на экономию расходов, идут «в дополнение к существующим договоренностям». Если сложить все вместе, на предприятиях марки не досчитаются 9 тысяч человек из первоначальных 23 тысяч. По сути, речь о более чем 39% изначального штата немецкого производителя спорткаров.

Взамен работникам обещают определенные гарантии: до 2035 года увольнений по организационным причинам не будет, а производственные площадки в Цуффенхаузене и Вайсзахе закрывать не станут.

Любопытно, что неделями ранее о своих проблемах отчитался и Volkswagen: там заявили о планах почти вдвое урезать модельный ряд и провести сокращение персонала. Причина – рекордные убытки.

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