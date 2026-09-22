Популярный кроссовер Москвич резко подешевел: сколько он стоит теперь

«Москвич» снизил цену кроссовера М70 в комплектации Drive на 560 000 рублей

Московский автозавод « Москвич» объявил о распродаже кроссовера Москвич М70 с прямой скидкой. Экономия для покупателя – 560 000 рублей.

Рассчитывать на такую выгоду могут те, кто берет автомобиль в начальной комплектации Drive («Драйв»). По сути, 150-сильный кроссовер обходится больше чем на 18% дешевле рекомендованной розничной цены, и его минимальная стоимость фактически опускается до 2 539 000 рублей.

А вот у топовой Ultra («Ультра») подобных послаблений нет – за нее, как и раньше, просят 3 499 000 рублей.

М70 и переход на CKD-сборку

Среднеразмерный кроссовер М70 вышел на рынок в марте текущего года.

Среди двух моделей М-серии именно он первым должен перейти на мелкоузловой (CKD) цикл сборки на заводе «Москвич».

Чтобы это стало возможным, предприятие проводит масштабную модернизацию сразу трех производств – сварочного, окрасочного и сборочного.

Моторы и коробки по комплектациям

Силовой агрегат у М70 зависит от исполнения.

В базовом Drive под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

У версии Ultra оснащение другое: 2,0-литровый турбированный двигатель на 200 сил сочетается с классическим девятиступенчатым автоматом.

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