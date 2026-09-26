Винтажный Porsche из 90-х превратили в современную удобную машину: подробности

Ателье TechArt представило рестомод GTclassic на базе Porsche 911 поколения 964

Почти сорок лет немецкое ателье TechArt занималось только актуальными моделями Porsche – и вот впервые за всю свою историю взялось за классику. Проект назвали GTclassic, а донором стало купе 964-го поколения, которое выпускали с 1989 по 1994 год.

TechArt GTclassic

Под капотом – атмосферный оппозитный мотор объемом 3,8 литра с воздушным охлаждением. Отдача составляет 375 л. с., крутящий момент передает механика. Внешность переработали в духе ранних 911-х: появился удлиненный капот с двумя вентиляционными прорезями, прикрытыми сеткой. Есть здесь и светодиодная оптика, а сзади красуется спойлер типа «утиный хвост». Кованые 18-дюймовые диски Retrosport, между прочим, отсылают к культовым Fuchs, которые ставили на первые «девятьсот одиннадцатые».

TechArt GTclassic

Чем этот рестомод отличается от большинства собратьев? Ставкой на повседневную эксплуатацию. Внутри сохранена ретро-атмосфера: перед водителем приборная доска с пятью циферблатами, а справа, напротив пассажирского кресла, разместились два секундомера Hanhart.

Зато и от современности никуда не ушли – установлена медиасистема с Apple CarPlay, навигацией и подключением гаджетов по Bluetooth. АБС и гидроусилитель руля взяты у исходного 964-го без изменений.

TechArt GTclassic

Собирают каждую машину под заказ, и тираж жестко ограничен – всего 11 экземпляров. Сколько стоит один такой автомобиль, в TechArt не говорят. По сути, ценник сопоставим с другими рестомодами на базе Porsche 911 поколения 964, а это значит, что сумма вполне может подбираться к отметке в $ 1 млн.

О том, какие автомобили можно смело брать с любым пробегом, «За рулем» уже рассказывал.

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