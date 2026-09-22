Спрос на Volga растет: что покупатели нашли в новых моделях

«Автостат Инфо»: Volga в августе установила в РФ новый месячный рекорд продаж

По данным компании " Автостат Инфо", август оказался для марки Volga удачнее июля: за месяц на учет встали 608 новых машин. Показатель предыдущего месяца оказался ниже.

Кроссовер K50 – самый востребованный в линейке. В последний месяц лета дилеры передали клиентам 315 таких автомобилей, а всего с 19 июня, дня выхода бренда на рынок, их набралось 572.

У K40 цифры скромнее: 247 машин за август и 488 с момента старта продаж.

Напомним, что официальные продажи Volga C50, K40 и K50 начались 19 июня. Прайс-листы на эти модели стартуют с отметок 2 899 000 рублей, 2 749 000 рублей и 4 199 000 рублей соответственно.

О том, какие модели сегодня пользуются спросом у россиян, «За рулем» уже рассказывал.

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