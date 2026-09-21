Названы самые популярные «японки» на вторичном рынке РФ

Авто с пробегом: самые востребованные – из Японии, но Китай быстро догоняет

Отдельные модели Lada, как и марка в целом, лидируют на вторичном рынке, однако если рассматривать производителей по стране происхождения, ситуация другая.

Как рассказывает руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, самые востребованные авто с пробегом в РФ – это «японки», их в общей массе подержанных машин начитывается 28%. Топ-5: Toyota (11% с бестселлером Corolla), Nissan (4,5%), Honda (4%), Mitsubishi (2,3%) и Mazda (2,3%). А российские авто в общей структуре «географического» рейтинга «бэушек» – лишь на втором месте (24%) с львиной долей Лады (21,9%).

На третьем месте – ненамного отстающие (суммарно 22%) «европейки»: Volkswagen (4,8%), Renault (3,3%), BMW (2,8%), Mercedes-Benz (2,5%) и Skoda (2,1%). Дальше – корейские (всего 12,9%, в основном Kia и Hyundai) и американские (6,7%) марки.

А вот на пятом месте – подержанные «китайцы»! Их на вторичном рынке уже 6%, причем это единственный быстрорастущий сегмент, прибавивший с прошлого года на 22%... А если учесть, что в статистику «американок» формально включена Chevrolet Niva... Очевидно, что китайские марки уже давно четвертые! Из них самые популярные – понятно, Chery (1,1%), Geely (1,1%) и Haval (1%).

Ранее «За рулем» назвал «вечную» японскую модель внедорожника по цене новой Нивы.