Скидки убрали, цены авто переписали: дистрибьюторы обновили прайс-листы

Эксперт Мосеев назвал бренды, которые снизили цены на машины в России

Автомобильный эксперт Олег Мосеев совместно с CARgument обратил внимание на следующие обновления в прайс-листах дистрибьюторов за прошедшую неделю (14.09-18.09). Прайс-листы четырех марок обновились почти одновременно. Tenet показал новую модель, Москвич объявил скидку, Hongqi переписал предложение по двум машинам, а Bestune пересмотрел условия на автомобили прошлых лет выпуска.

Tenet и Москвич: новинка и скидка

Первым отметился Tenet – марка представила модель T9. Комплектация Prime 26PY оценена в 3 949 000 рублей.

За версию Ultra того же 26PY просят 4 299 000 рублей. Разница между двумя комплектациями – ровно 350 000 рублей.

Москвич сыграл на цене: на комплектацию Drive 26PY модели M70 установлена скидка 560 000 рублей.

Hongqi: обновленная H5 и снижение цен на HS3

У Hongqi изменений два, и они касаются разных модельных годов. Обновленная H5 в комплектации Deluxe 26PY стоит 4 480 000 рублей.

По модели HS3 подход иной – все комплектации 2024 года подешевели на 100 000 рублей.

Получается, по одной машине названа цена конкретной версии нового модельного года, а по другой – только размер снижения для всего списка комплектаций 2024-го.

Bestune: скидки отменены, цены снижены

Bestune пересмотрел условия сразу на комплектации 2024 и 2025 годов. Для B70 все версии 2024 года подешевели на 550 000-800 000 рублей, соответствующие скидки отменены.

У T90 разброс шире: комплектации 2024 года стали дешевле на 500 000-900 000 рублей, версии 2025 года – на 900 000. Скидки здесь тоже отменены.

О похожих скачках цен «За рулем» уже рассказывал на примере кроссовера, подешевевшего более чем на полмиллиона.

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