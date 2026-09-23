Скидки до миллиона рублей: почему эти корейские кроссоверы стали покупать чаще

«Автостат»: продажи автомобилей KGM в РФ за 8 месяцев 2026 года выросли на 168%

За 8 месяцев 2026 года в России нашли владельцев 2275 машин марки KGM. Такой статистикой с Autonews.ru поделился Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики «Автостата».

Продажи KGM: рост на 168,3%

Годом ранее, за тот же отрезок 2025-го, покупателей нашли 848 автомобилей. Разница – 168,3%, и для нынешнего рынка такой прирост выглядит довольно бодро.

Что стоит за таким скачком? Сергей Целиков, возглавляющий «Автостат», главную причину видит в эффекте низкой базы прошлого года.

«Автомобили начали продавать весной прошлого года, а раскрутились они лишь во второй половине года», – объяснил эксперт.

Скидки до 1 млн рублей и низкая база

Не последнюю роль сыграла и ценовая политика. На протяжении 2026 года «корейцы» то и дело переписывали прайс-листы вниз, а к этому добавлялись прямые скидки – на отдельные модели дисконт доходил до 1 млн руб.

Хотя в топ самых популярных автобрендов страны марка, по мнению Целикова, в обозримом будущем вряд ли пробьется – об этом он говорил еще раньше.

Сейчас KGM – единственный официально работающий в России зарубежный бренд не из Китая. В его портфолио три кроссовера (Tivoli, Korando и Torres) плюс рамный полноприводный внедорожник Rexton.

Машины везут из Кореи, но компания уже ведет переговоры о локализации производства.

О других заметных скидках на кроссоверы в России «За рулем» уже рассказывал.

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