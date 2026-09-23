Кругосветка на электромобиле: 92 страны и ни одной поломки

Электромобиль Volkswagen ID. Buzz проехал через 92 страны без поломок

Электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz попал в Книгу рекордов Гиннесса. Поводом стало кругосветное путешествие, во время которого машина побывала в 92 странах на шести континентах, а общий пробег составил почти 100 тыс. км. При этом, как сообщает 21 сентября Motor1, за всю дорогу не случилось ни одного технического сбоя.

Сертификат вручили на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере. Получил его инициатор поездки и водитель Райнер Цитлоу – документ подтверждает, что он посетил больше всего стран за одно непрерывное путешествие на автомобиле с чисто электрической силовой установкой. Кстати, для Цитлоу это уже девятый рекорд за рулем машин Volkswagen.

Маршрут растянулся на 99,9 тыс. км и занял 445 дней. Стартовала поездка 1 июля прошлого года в Ганновере, где как раз и выпускают ID. Buzz, там же она и закончилась – после того как были пройдены все континенты. По пути машина сделала более 300 остановок на зарядку и переправилась морем 16 раз.

В Volkswagen заявили, что автомобиль прошел весь путь без каких-либо технических сбоев. Сам Цитлоу назвал именно этот факт самым важным итогом проекта. Дополнительная проверка от организации TUV Nord показала: аккумулятор сохранил 95,75% первоначальной емкости.

Для рекордного заезда взяли серийный Volkswagen ID. Buzz Pro с удлиненной базой и батареей на 86 кВт·ч. Запас хода по циклу WLTP заявлен примерно в 480 км, а мощность быстрой зарядки доходит до 200 кВт – с 10 до 80% машина восполняет заряд меньше чем за полчаса.

Вообще, экспедиция наглядно показала, насколько по-разному обстоят дела с зарядной инфраструктурой в мире. В отдельных африканских странах, например в Замбии и Танзании, станций практически не было. Зато в Южной Африке, Марокко и Руанде уже сложилась рабочая сеть. В Саудовской Аравии, где, по словам Цитлоу, еще три года назад зарядок было очень мало, сейчас условия такие же, как в Германии. Наиболее развитую экосистему, по его оценке, демонстрирует Китай, а в Южной Америке быстрый прогресс заметен в Бразилии и Чили.

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