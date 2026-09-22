На рынок вышла внедорожная версия Toyota RAV4 с ценой чуть выше 2 млн рублей

Toyota представила RAV4 Off-Road Edition на базе Hybrid 2.0L за 2,25 млн рублей

Китайский рынок получил еще одну модификацию Toyota RAV4 – Off-Road Edition. Совместное предприятие FAW Toyota оценило ее в 177 800 юаней, то есть примерно в 2,25 млн рублей. Правда, на старте продаж машину временно отдают дешевле – за 144 000 юаней, это около 1,8 млн рублей.

Забавный момент: приставка Off-Road (в переводе – «внедорожное издание») вовсе не означает, что под кузовом появился привод на обе оси. За основу взяли переднеприводную RAV4 2026 модельного года в исполнении Hybrid 2.0L Two-Wheel Drive Elite. Чем именно новинка отличается от обычной версии, производитель пока не рассказал – полный перечень доработок не опубликован.

Toyota RAV4 Off-Road Edition

Габариты – 4620×1855×1680 мм, колесная база – 2690 мм. Под капотом трудится гибридная система THS пятого поколения: 2,0-литровый атмосферный двигатель плюс электромотор. Суммарная отдача – 112 кВт, или 152 л.с. На каждые 100 км пути уходит 4,59 л топлива.

Актуальный RAV4 шестого поколения оснащают полностью цифровой приборкой, 15,6-дюймовым дисплеем по центру салона и проекционным экраном на лобовом стеке. Медиасистема здесь работает на процессоре Qualcomm SA8155P. Предусмотрены и 256-цветная атмосферная подсветка, и комплекс Toyota Safety Sense 4.0.

Toyota RAV4 Off-Road Edition

Кстати, о силовых установках. В Китае семейство предлагается с тремя вариантами: обычным 2,0-литровым атмосферным мотором на 171 л.с. и двумя гибридами – на базе 2,0– и 2,5-литровых двигателей. Полный привод реализован через систему E-FOUR, только вот в версии Off-Road («Бездорожье») его как раз и не оказалось.

О новом полноприводном варианте популярного кроссовера «За рулем» уже рассказывал.

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