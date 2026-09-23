Три блокировки и 40-дюймовые колеса: новый Tank для экстремального бездорожья

Great Wall вывела на рынок Китая Tank 300 Hooke Trail для любых типов бездорожья

В Китае стартовали продажи внедорожника Tank 300 в исполнении Hooke Trail. Просят за него 250 000 юаней – по текущему курсу это около 3,1 млн рублей. Для сравнения: самая простая версия модели на домашнем рынке обойдется в 199 800 юаней, то есть примерно 2,5 млн рублей.

Кузов у новинки тот же, что и раньше, но его дополнили переработанными бамперами и высоким шноркелем. В основе машины – неразрезные мосты, а вот подвеску инженеры Great Wall перетряхнули основательно: ее жесткость выросла на 38%. Добились этого за счет новых рычагов и ряда других компонентов. Заодно появились сплошные рулевые тяги – при сильном ударе они не деформируются.

Есть и отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости. Он добавил хода подвеске: артикуляция колес выросла на 130 мм. Что это дает на практике? Внедорожник увереннее выбирается из глубоких канав. Конструкция обновленного кузова, кстати, рассчитана на шины диаметром вплоть до 40 дюймов, хотя с завода ставят 18-дюймовые колеса.

Под капотом – 2-литровый турбомотор мощностью 231 л.с. Работает он в паре с 9-ступенчатым автоматом. Полный набор для бездорожья тоже на месте: три дифференциала с механическими блокировками и раздаточная коробка с понижающей передачей. Дорожный просвет составляет 245 мм, углы въезда и съезда – 41 и 34 градуса. Броды глубиной до 850 мм машине тоже по плечу.

Салон остался прежним. Здесь 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 15,6-дюймовый мультимедийный тачскрин и сидения, отделанные кожей Nappa.

О другом внедорожнике, который тоже готовится выйти на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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