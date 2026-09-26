122 л. с., запаса хода 505 км: новый компактный кроссовер выходит на рынок

В Белоруссии стартуют продажи кроссовера Leapmotor A10 за 1,7 млн рублей

В Белоруссии открылся прием предзаказов на компактный электрический кроссовер Leapmotor A10. Запуск анонсировал дистрибьютор марки на рынке соседней страны, а цену выяснил журнал Motor: 59 990 белорусских рублей. В пересчете это около 1,7 млн российских рублей. Приятная деталь для местных покупателей – интерфейс новинки полностью русифицирован.

Размеры кузова – 4270×1810×1635 мм, колесная база растянута на 2605 мм. Багажник вмещает 602 литра, а со сложенными задними сиденьями объем растет до 1549 литров. На выбор дают шесть цветов кузова и два варианта отделки салона.

Leapmotor A10

Технически все устроено предельно просто: привод передний, батарея литий-железо-фосфатная на 53 кВт·ч. Запас хода – до 505 км по циклу CLTC. Мотор выдает 122 л.с. и 150 Н·м, разгон до «сотни» занимает 10,6 с, максимальная скорость – 160 км/ч.

Комплектация предусмотрена только одна. В нее входят электрорегулировка водительского кресла, подогрев передних сидений, бесключевой запуск, встроенный видеорегистратор, USB-порты, 12-вольтовая розетка, складной столик и подстаканник для пассажиров второго ряда.

Leapmotor A10

Помогать водителю будут адаптивный круиз-контроль, парктроники и круговой обзор 360°. В салоне – цифровая приборная панель и центральный экран диагональю 14,6 дюйма. Отвечает за его работу процессор Qualcomm Snapdragon 8155P.

О другом кроссовере, который вот-вот появится на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал ранее.

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