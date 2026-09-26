Названы три доступных автомобиля с самыми дешевыми запчастями и ТО

Эксперт Кулаков: Lada возглавила список самых дешевых в обслуживании автомобилей

Если выбирать машину не по ценнику в салоне, а по тому, во сколько она обойдется потом, присмотреться стоит к трем моделям Lada. Об этом рассказал Александр Кулаков, занимающий пост директора по сервису в сети дилерских центров «Прагматика». В список самых доступных в гарантийный период попали Granta с 8-клапанным мотором, Niva Legend, а также Largus – причем и универсал, и фургон.

Кстати, разброс цен на плановое техобслуживание получился заметным. Без учета расходников один визит в сервис для Lada Granta обойдется минимум в 10,8 тыс. рублей, а заезжать на регламент придется каждые 15 тыс. км. У Niva Legend стартовая сумма ниже – от 9,2 тыс. рублей, зато и интервал короче: раз в 10 тыс. км. Largus в этой компании самый дорогой – от 13,6 тыс. рублей при тех же 15 тыс. км между заездами.

По запчастям расклад похожий. Взять хотя бы передние тормозные колодки: рекомендованная розничная цена для Niva Legend составляет 1,4 тыс. рублей, тогда как для Granta – 2,3 тыс., для Largus – 2,4 тыс. рублей.

Самыми дешевыми в обслуживании эксперт назвал сразу Niva Legend и Granta. Правда, если складывать вместе и техобслуживание, и стоимость деталей, впереди все равно оказывается Niva Legend – именно она выглядит наиболее бюджетным вариантом.

О машинах, способных выдержать большие пробеги без разорительного ремонта, «За рулем» уже рассказывал ранее.

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