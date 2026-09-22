Холода уже рядом: что водителю стоит проверить до первых морозов

Как правильно подготовить автомобиль к холодному сезону

Осень вступила в свои права, а вместе с ней пришли и первые холода. Именно в этот период многие автовладельцы вспоминают о сезонном обслуживании машины – тема, которая летом казалась не слишком срочной, сейчас снова становится актуальной.

Своими рекомендациями поделились эксперты. Они рассказали, как проверить аккумулятор (АКБ) и генератор – узлы, которые в холодное время года требуют к себе особого внимания.

Ассистент кафедры Финансового Университета при Правительстве РФ Ярослав Климов рекомендует проверять аккумулятор в состоянии покоя, когда двигатель заглушен и батарея некоторое время не получала заряд от генератора. Для этого можно использовать мультиметр, который переводится в режим измерения постоянного напряжения.

В свою очередь директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов советует обратить внимание на напряжение на клеммах АКБ. На заглушенном автомобиле оно должно быть около 12,7 В. Если значение ниже 12,2 В, батарею необходимо зарядить. При любых значениях ниже 12,4 В также стоит проявить осторожность. Однако даже «хорошие» показатели не гарантируют исправность узла. Для более точной проверки можно использовать нагрузочную вилку, которая имитирует работу стартера. После удерживания вилки в течение 5−15 секунд напряжение не должно упасть ниже 10 В. Климов рекомендует подбирать нагрузку для этой процедуры с учетом характеристик конкретной батареи. Во время испытания при температуре примерно +21 °C напряжение исправной 12-вольтовой батареи не должно опускаться ниже 9,6 В. При других температурах контрольное значение будет меняться. Перед зимой также рекомендуется почистить клеммы аккумулятора. Для этого их нужно отсоединить от силовых проводов автомобиля, прочистить поверхность металлической щеткой или мелкозернистой бумагой и обработать специальным составом. Затем провода подсоединяются в обратном порядке. Эксперты утверждают, что если аккумулятору уже больше 5 лет, его лучше заменить превентивно, не дожидаясь проблем. Также стоит обратить внимание на стартер, который медленно крутит коленвал двигателя, или на следы кипения электролита на батарее.

А о том, какое зимнее оснащение предлагают новые кроссоверы, «За рулем» уже рассказывал.

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