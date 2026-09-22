Разворачивается на месте: чем удивит новый внедорожник Hongqi

На китайский рынок выходит новый внедорожник Hongqi G919: его ждут и в России

22 сентября в Китае открываются предпродажи нового крупноразмерного внедорожника Hongqi G919 – о старте объявил сам бренд.

В основе – рамное шасси, а движение обеспечивает гибридная силовая установка с увеличенным запасом хода. С этой моделью марка заходит в сегмент тяжелых внедорожников повышенной проходимости, для Hongqi ниша новая. Ожидается, что G919 доберется и до России, правда, когда именно начнутся продажи и какие комплектации предложат покупателям, в компании пока не уточнили. Информацию распространила пресс-служба.

Внешность намеренно угловатая: прямоугольные формы кузова, решетка радиатора с узором в технике «шип – паз», светодиодная оптика строгой прямоугольной формы, расширенные колесные арки. Днище закрыто черной защитой, крыша выполнена подвесной. Уже в базовой версии стоят всесезонные шины типа AT.

Салон, лидар и система автопилота

Задняя дверь откидывается вбок, и на ней закреплен внешний «рюкзак». Задние фонари вытянуты вертикально по бокам кузова. Габариты – 5 120 х 2 050 х 1 960 мм, колесная база – 2 900 мм.

По центру салона – крупный подвесной дисплей, но физические кнопки управления никуда не делись. Селектор трансмиссии на центральном тоннеле напоминает рычаг управления самолетом и выполнен симметрично по горизонтали.

Внутри помещаются пять пассажиров. Переднее пассажирское кресло получило подставку для ног, на заднем ряду есть холодильник и откидной столик. Сами кресла оснащены подогревом и вентиляцией.

Гибрид, мощность и управляемость

В верхней части кузова установлен лидар на 384 линии. Автомобиль получил систему автономного вождения, где впервые использована технология переменного поля обзора: в городе она работает в широком обзоре, а на трассе переключается на дальний. Еще одна премьера – спутниковая архитектура основного лидара.

Под капотом – 2-литровый турбомотор, который трудится в связке с четырьмя электродвигателями. Общая мощность электроустановки – 520 кВт, крутящий момент доходит до 1 200 Нм. С места до «сотни» внедорожник ускоряется за 4,8 секунды. Чисто на электричестве по стандарту CLTC он проезжает 280 км, а суммарный запас хода составляет 1 350 км.

Радиус разворота – 5,3 метра, и это заслуга технологии независимого управления разностью крутящего момента. Если подключить функцию бесступенчатого рулевого управления, показатель падает до 2,5 метра: фактически машина разворачивается на месте. Есть здесь и пневмоподвеска.

Для выездов на бездорожье предусмотрена блокировка центрального, переднего и заднего дифференциалов – так называемый «энергетический центральный замок».

Про другой внедорожник, который удивил нестандартными решениями, «За рулем» уже рассказывал.

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