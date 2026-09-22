В России выставили на продажу Гранту почти за 3 млн рублей: почему так дорого?

Гоночную Lada Granta Sport S1600 2015 года продают в Твери за 2 750 000 рублей

В Твери ищут покупателя на кольцевую Lada Granta Sport S1600. Ценник – 2 750 000 рублей за машину 2015 года в кузове лифтбек. Продавец при этом уверяет, что автомобиль не эксплуатировался.

Безопасность пилота здесь продумана всерьез: установлен вварной сертифицированный каркас из легированной стали, сделанный по стандартам РАФ. Внутри – кресло-ковш OMP RS-PT и шеститочечные ремни. Что до массы, то снаряженная машина весит 1050 кг, а сбросить вес помогли поликарбонатные стекла, легкий капот и облегченная крышка багажника.

Готовили этот экземпляр специально под кольцевые заезды. Под капотом стоит 1,6-литровый мотор на базе серийного блока ВАЗ-21127, который выдает 155 л.с. Внутрь ему поставили спортивные распредвалы, впускной модуль от 1,8-литрового агрегата, прямоточную выхлопную систему и улучшенное охлаждение.

С двигателем работает 5-ступенчатая механика с укороченными передачами, самоблокирующимся дифференциалом и керамическим сцеплением. Ходовая часть тоже далека от стока: спортивные амортизаторы и пружины Lada Sport, задняя балка с регулировкой по жесткости, усиленные приводы колес. Кстати, обута машина в 14-дюймовые диски Slik с шинами Yokohama A048.

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