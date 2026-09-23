Сколько часов за рулем можно провести без риска? Рекомендации экспертов

Непрерывно за рулем можно ехать не более четырех часов, за сутки — до девяти

Водителям стоит помнить о двух ключевых цифрах: четыре часа непрерывного управления автомобилем и девять часов общего времени за рулем в течение суток. Врачи и специалисты по организации здравоохранения, в частности Павел Ершов, не раз подчеркивали, что выход за эти рамки оборачивается истощением нервной системы и серьезными физиологическими сбоями, сообщает Pravda.Ru.

Долгое вождение – это не просто утомительное занятие. Мозг и тело находятся в постоянном напряжении, ведь приходится непрерывно следить за дорогой, мгновенно реагировать на меняющуюся обстановку и задействовать мышечные рефлексы. Зрительный анализатор работает на пределе. Когда внимание начинает притупляться, скорость реакции падает – и в критический момент человек просто не успевает принять верное решение. В самых тяжелых случаях это заканчивается кратковременным отключением сознания.

Есть и другая проблема, о которой вспоминают реже. Длительная неподвижная поза нарушает кровоток в ногах: вены и артерии физиологически пережимаются. Если сидеть за рулем больше четырех часов подряд, растет риск образования тромбов. А это уже прямая угроза острого тромбоза или тромбоэмболии легочной артерии.

Стресс – еще один фактор, который нельзя сбрасывать со счетов. У таксистов и водителей общественного транспорта выбросы адреналина и норадреналина происходят регулярно, и такая нагрузка на сердце и сосуды накапливается. Итог может быть печальным: инфаркт или инсульт.

Чтобы хоть как-то снизить риски, в профессиональном транспорте и логистике все чаще применяют технические решения. Среди них – системы распознавания мимики, вибросигналы и специальные приложения для строгого учета времени в пути.

Павел Ершов, специалист по организации здравоохранения и общественному здоровью, объясняет: подобные ограничения продиктованы физиологическими возможностями организма. Сохранять концентрацию и выдерживать физические нагрузки бесконечно человек не может.

О том, сколько на самом деле остается у таксиста за смену, «За рулем» уже уже считал.

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