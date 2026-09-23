Продажи люксовых автомобилей с пробегом упали в России

В России рынок люксовых автомобилей с пробегом в августе упал на 22%

По данным агентства «Автостат», в августе нынешнего года жители РФ приобрели 181 подержанный автомобиль сегмента Luxury. Это на 22% меньше, чем в том же месяце 2025-го. Таким образом, вторичный рынок люксовых машин падает уже три месяца подряд. Самым популярным брендом в этом сегменте рынка остается Bentley, августовский результат которого составил 59 единиц.

С заметным отставанием от лидера идет Rolls-Royce с показателем 40 б/у купленных автомобилей. Далее следуют Maserati и Lamborghini (35 и 19 шт. соответственно). Также в конце лета россияне стали обладателями 17 подержанных машин Ferrari и 11 автомобилей с пробегом Aston Martin.

Среди моделей на рынке б/у «люксов» первенство сохраняет Bentley Continental GT, который в августе разошелся тиражом в 33 машины. На втором месте находится Maserati Levante (17 шт.), за которым следуют Rolls-Royce Cullinan (16 шт.) и Bentley Bentayga (14 шт.) В топ-5 также попал Lamborghini Urus с результатом в 13 перепроданных экземпляров.

Что касается итогов 8 месяцев 2026 года, то за этот период в РФ было куплено 1640 подержанных «люксов». И это на 5% меньше, чем в январе – августе прошлого года.

А о том, какие скидки сейчас делают на машины в России, «За рулем» рассказывал ранее.

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