Представлен Hyundai Tucson нового поколения: чем удивил кроме дизайна?

В Корее показали Hyundai Tucson нового поколения в фирменном стиле Art of Steel

В Южной Корее показали Hyundai Tucson нового поколения – премьера прошла вживую, а не в формате онлайн-трансляции. Кроссовер перешел на новый фирменный стиль Art of Steel («Искусство стали»), который корейцы уже обкатали на Elantra восьмого поколения и электрическом седане Ioniq V, сделанном для Китая. Во внешности – обилие прямых линий, массивные бамперы и рельефные боковины.

Заметно подрос и сам кузов. Длина теперь 4700 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2785 мм. Для сравнения: у предшественника в глобальной версии эти параметры составляли 4640, 1865, 1665 и 2755 мм соответственно.

Что будет с укороченной европейской модификацией (4510 мм при базе 2680 мм), в Hyundai пока не решили. В общем-то, вопрос остается открытым.

От единого блока дисплеев отказались – экраны теперь раздельные, причем приборный сдвинут ближе к лобовому стеклу. Фирменная медиасистема Pleos Connect обзавелась элементами искусственного интеллекта. Под центральным тачскрином, впрочем, остались привычные физические кнопки и регуляторы – не все отдали сенсорам.

На центральном тоннеле – площадки для беспроводной зарядки смартфонов и подстаканники, а передачи переключаются подрулевым рычажком. Потолок над вторым рядом подняли на 29 мм, до 1031 мм. Задние двери открываются шире: на 83 градуса вместо прежних 73.

В списке «базы» заявлены девять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и парковочный мониторинг. Есть и функция Memory Reverse Assist – она запоминает траекторию и сама управляет машиной при выезде с парковки задним ходом.

Силовые установки по составу те же, но прибавили в отдаче. Бензиновая турбочетверка 1.6 форсирована со 180 до 193 л.с., гибрид HEV на ее основе – с 235 до 245 л.с.

Чисто бензиновая версия сменила семиступенчатый робот на восьмиступенчатый автомат. Привод – передний или полный.

Продажи в Южной Корее стартуют в октябре этого года, цены назовут ближе к дате. Когда дебютирует глобальная версия Hyundai, компания пока не говорит.

О том, почему корейские кроссоверы сейчас покупают заметно чаще, «За рулем» рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!