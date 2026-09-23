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Lada Vesta и Aura ждут обновленные моторы: подробности

Lada Vesta и Aura оснастят новыми моторами мощностью 132 л.с. до конца года

АВТОВАЗ до конца 2026 года обновит двигатели для двух своих седанов – Lada Vesta и Lada Aura. Об этом Autonews.ru рассказали в пресс-службе компании.

Главная перемена касается 1,8-литрового агрегата, который сейчас ставят на обе модели. Его отдача вырастет со 122 до 132 л.с. Прибавка в 10 «лошадей», впрочем, не единственное пополнение в гамме.

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До конца года появится и переработанный мотор объемом 1,6 л – его мощность тоже подтянут, до 120 л.с.

Такой же набор силовых установок заявлен для нового кроссовера Lada Azimut, причем к нему добавится еще и турбомотор 1,5 л мощностью 150 л.с. На рынке эта модель должна дебютировать в четвертом квартале текущего года.

Недавно «За рулем» рассказал об обновленном Geely EX5, который тоже прибавил в мощности.

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Источник:  Autonews.ru
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