«Соллерс» и Пенза договорились о сотрудничестве

«Соллерс» передаст Пензе в тестовую эксплуатацию предсерийный Sollers SF7

В Казани, на полях выставки Comtrans-2026, 22 сентября «Соллерс» и Пенза скрепили подписями договор о сотрудничестве. Что дает городу этот документ? Прежде всего – предсерийный микроавтобус Sollers SF7, который отправится в тестовую эксплуатацию.

«Этот автомобиль полностью готов к круглосуточной работе в самых сложных условиях. В ближайшее время мы предоставим одному из крупнейших перевозчиков Пензы нашу технику. Это позволит проверить ее в режимах реальной повседневной эксплуатации», – заявил на церемонии подписания соглашения директор по развитию дилерской сети и корпоративных продаж ПАО «Соллерс» Дмитрий Агасаров.

Помимо этого, Агасаров дал понять: отзывы и предложения пензенского перевозчика не останутся без внимания – их обещают учесть, когда модель отправят в серию.

Сам Sollers SF7 впервые показали именно на Comtrans-2026. Вмещает он 21 пассажира. Правда, любопытнее другое: полный цикл производства наладят на заводе в Алабуге уже в IV квартале текущего года, причем тогда же с конвейера сойдет и цельнометаллический фургон.

О том, на что способна современная отечественная техника, «За рулем» уже рассказывал в тесте Газели NN с полным приводом.

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