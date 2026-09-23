Доля «китайцев» в структуре угонов выросла с 1% до 27%

В Delta назвали самый угоняемый китайский автомобиль в России

В России произошел структурный сдвиг в предпочтениях угонщиков. Доля автомобилей китайских брендов в общей статистике угонов выросла с менее чем 1% до 27%. Чаще всего из китайских машин злоумышленники угоняют Chery, сообщили в пресс-службе дивизиона Auto экосистемы решений для безопасности Delta.

Автомобили корейских марок все еще пользуются популярностью со стороны преступников. На технику Kia и Hyundai приходится по 17% случаев угона, отмечают специалисты по безопасности. В список часто угоняемых также входят модели Lada и Lexus.

Основным способом угона является перехват сигнала штатного ключа с помощью ретранслятора – этот метод называется «удочкой». Устройство передает сигнал ключа владельца на приемник у автомобиля и открывает его без физического контакта с ключом.

На части моделей похитители прописывают дополнительный ключ в электронном блоке управления (ЭБУ) и заводят автомобиль с его помощью. По оценкам специалистов, весь процесс занимает меньше минуты.

О том, стоит ли торопиться с покупкой автомобиля из-за индексации утильсбора, «За рулем» уже разбирался.

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