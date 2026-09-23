Редчайший «американец» из 30-х годов уйдет с молотка: подробности о машине

Hupmobile Street Rod 1931 года с V8 и автоматом выставят на аукцион Mecum

Аукционный дом Mecum выставит на январские торги необычный автомобиль – Hupmobile Street Rod 1931 года. Лот пойдет без резервной цены, так что машина достанется тому, кто предложит больше всех: минимальный порог организаторы не устанавливают.

Hupmobile Street Rod

Под капотом у этого Hupmobile стоит 400-кубовый V8 – собственно, именно он и делает автомобиль примечательным среди ровесников.

Трудится агрегат вместе с автоматической коробкой передач. Для техники 1931 года сочетание, прямо скажем, неординарное.

Мотор оснастили четырьмя двухкамерными карбюраторами Weber, системой зажигания MSD, выпускными коллекторами и двойной выхлопной системой. Подобный набор обычно встречается у проектов, сделанных уже в наши дни.

Hupmobile Street Rod

Снаружи автомобиль окрашен в бордовый, внутри – бежевая отделка.

В списке оснащения заявлен кондиционер. Вещь для 1931 года, мягко говоря, нетипичная.

Hupmobile Street Rod

Еще у машины хромированные проволочные колесные диски и два запасных колеса, закрепленных снаружи. Сами торги, кстати, назначены на 14 января.

Ранее «За рулем» рассказывал о Nissan X-Trail с мотором, которого прежде у модели не было.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!