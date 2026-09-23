Редчайший «американец» из 30-х годов уйдет с молотка: подробности о машине
Аукционный дом Mecum выставит на январские торги необычный автомобиль – Hupmobile Street Rod 1931 года. Лот пойдет без резервной цены, так что машина достанется тому, кто предложит больше всех: минимальный порог организаторы не устанавливают.
Под капотом у этого Hupmobile стоит 400-кубовый V8 – собственно, именно он и делает автомобиль примечательным среди ровесников.
Трудится агрегат вместе с автоматической коробкой передач. Для техники 1931 года сочетание, прямо скажем, неординарное.
Мотор оснастили четырьмя двухкамерными карбюраторами Weber, системой зажигания MSD, выпускными коллекторами и двойной выхлопной системой. Подобный набор обычно встречается у проектов, сделанных уже в наши дни.
Снаружи автомобиль окрашен в бордовый, внутри – бежевая отделка.
В списке оснащения заявлен кондиционер. Вещь для 1931 года, мягко говоря, нетипичная.
Еще у машины хромированные проволочные колесные диски и два запасных колеса, закрепленных снаружи. Сами торги, кстати, назначены на 14 января.
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