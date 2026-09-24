Средняя цена ОСАГО для аварийных водителей резко вырастет

Глава РСА Уфимцев: ОСАГО подорожает на 20-25% для аварийных водителей

Средняя цена полиса ОСАГО прибавит порядка 5%. Такой прогноз озвучил руководитель Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в эфире Радио РБК, поводом стал новый справочник запчастей, заработавший 19 сентября.

«Действительно, увеличение будет, но мне кажется, что все-таки оно произойдет для аварийных водителей. Вот очень плохо, когда мы меряем среднюю температуру по больнице, потому что для «плохого» водителя увеличится процентов на 20-25, для «хорошего», я думаю, что процента на 1-2, не больше. Даже при новых справочниках», – пояснил Уфимцев.

По сути, рост ляжет на плечи тех, кто регулярно попадает в ДТП. Глава РСА напомнил: в стране соотношение безаварийных водителей к аварийным – 80 к 20.

Как вообще работает эта механика? РСА раз в квартал выкладывает на своем сайте среднюю стоимость автозапчастей. Цифры эти берутся не с потолка – именно на их основе считают ремонт по ОСАГО, а уже оттуда страховые компании формируют предложения: и сервисам, которые этот ремонт делают, и водителям, получающим компенсацию.

Ранее «За рулем» рассказал, почему с покупкой машины не стоит тянуть из-за грядущей индексации утильсбора.

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