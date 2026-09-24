Китайский внедорожник, которого еще не видели в КНР, уже возят на испытания в РФ

Премьера трехдверного BAW 212 намечена на осень 2026 года

Основатель компании BAW Россия Никита Шелехов рассказал, что в РФ привезли прототип трехдверной модели 212 — такой машины в продаже нет даже в Китае. Всего таких машин китайский завод выпустил две. В России экземпляр передали для испытаний.

Предсерийный прототип уже в России

Опытные образцы новых моделей российская сторона получает прямо с завода уже не впервые. Ранее в страну доставляли дизельный пятидверный вариант 212, а вместе с ним – прототип пикапа этой марки.

Продавать трехдверку на первом этапе планируют в основном по предзаказу. Хотя речь пока идет о предсерийной машине, так что окончательные характеристики и комплектации могут оказаться иными, чем у будущей серийной версии. Что до цен, их пока не называли.

Зимний пакет и русифицированное ПО

А как обстоят дела с адаптацией к нашим условиям? В компании объясняют: автомобили, которые проходят сертификацию для российского рынка, получают русифицированное программное обеспечение уже в базовом оснащении, плюс их приспосабливают к местной эксплуатации.

Отдельно упоминается «зимний пакет» – в него входят обогрев стекол и руля.

О другом новом автомобиле с мотором, которого раньше не существовало, «За рулем» уже рассказывал.

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