Лого ЗаРулем
#
Бренд годаЖурнал на домРазборка неделиЧто с бензином?Вопросы про качествоСкидкиТест маселДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Продажа завода Volkswagen в Калуге оспорена в суде

«Ъ»: в РФ оспаривают продажу калужского завода Volkswagen и дистрибутора MAN

В России начали оспаривать сделки, по которым немецкий концерн Volkswagen расставался со своими российскими активами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Заявителем выступает АО «Камея». Компания выкупила долг Volkswagen AG перед автозаводом НАЗ, и именно после этого заявила о своих возражениях против продажи активов концерна в России.

РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МОТОРНЫХ МАСЕЛ Масло-«нулевка» (0W) круглый год — подходит ли для всесезонной эксплуатации? Проверили!
СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

В сентябре компания подала заявления о признании недействительными сделок по продаже автозавода в Калуге (сегодня АГР) и дистрибутора MAN (сегодня МТБР), сообщает издание.

Конкурсный управляющий Volkswagen AG Наталья Винокурова одновременно оспорила продажу структуры дистрибутора Scania (сегодня БВГ) и выплату «Порше Руссланд» дивидендов на 4 млрд рублей. По ее словам, по сделкам с долями заявлено требование о возврате активов в конкурсную массу, по дивидендам — о взыскании 4 млрд рублей с подконтрольных Volkswagen иностранных компаний.

О том, как меняется рынок ввезенных в Россию автомобилей, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация?

Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:

1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания

Готово – остаемся на связи!

Источник:  Коммерсант
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle