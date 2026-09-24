Продажа завода Volkswagen в Калуге оспорена в суде

«Ъ»: в РФ оспаривают продажу калужского завода Volkswagen и дистрибутора MAN

В России начали оспаривать сделки, по которым немецкий концерн Volkswagen расставался со своими российскими активами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Заявителем выступает АО «Камея». Компания выкупила долг Volkswagen AG перед автозаводом НАЗ, и именно после этого заявила о своих возражениях против продажи активов концерна в России.

В сентябре компания подала заявления о признании недействительными сделок по продаже автозавода в Калуге (сегодня АГР) и дистрибутора MAN (сегодня МТБР), сообщает издание.

Конкурсный управляющий Volkswagen AG Наталья Винокурова одновременно оспорила продажу структуры дистрибутора Scania (сегодня БВГ) и выплату «Порше Руссланд» дивидендов на 4 млрд рублей. По ее словам, по сделкам с долями заявлено требование о возврате активов в конкурсную массу, по дивидендам — о взыскании 4 млрд рублей с подконтрольных Volkswagen иностранных компаний.

О том, как меняется рынок ввезенных в Россию автомобилей, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!