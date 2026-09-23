Импорт машин с пробегом из Южной Кореи обвалился: раскрыты причины

Аналитик Целиков: импорт б/у машин из Южной Кореи за 8 месяцев упал на 63%

За 8 месяцев текущего года напрямую из Южной Кореи в Россию ввезли 23 тысячи легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это на 63% меньше, чем в январе-августе прошлого года (61,6 тыс шт). Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

Свежая статистика по корейскому импорту выглядит непривычно: мощных машин среди подержанных почти не осталось. За текущий год на версии с отдачей выше 160 л. с. пришлось всего 12% поставок. Годом ранее, за тот же период, расклад был обратным – 84% корейского импорта автомобилей с пробегом составляли как раз такие автомобили.

Кто же тогда едет к нам чаще остальных? Первую строчку держит Kia K3 – 2318 штук. Дальше Kia K5 с 1884 единицами, за ней Hyundai Avante (1515) и Hyundai Sonata (1447), а замыкает пятерку Chevrolet Trailblazer – 1330.

Причина такого разворота, по мнению эксперта, лежит в плоскости регулирования. «Именно введение планки льготного утиля и привело к существенному сокращению импорта авто с пробегом из Южной Кореи. Многие поставщики переключились на Китай, где выбор маломощных автомобилей гораздо шире», – отмечает эксперт.

Об автоновинке, которая вот-вот доберется до России, «За рулем» рассказал ранее.

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