Рабочая неделя длиннее, зарплата прежняя: что Mercedes-Benz готовит сотрудникам

Mercedes-Benz может закрыть два завода в Германии

Компания Mercedes-Benz стоит на пороге закрытия двух своих заводов в Германии, заявил глава компании по производству Михаэль Шибе, выступая перед рабочими в Зиндельфингене. По его словам, если не получится найти способ сократить расходы, то придется пойти на столь радикальный и нежелательный шаг. Высказывание Шибе прозвучало не в вакууме. Ранее профсоюз IG Metall вывел на улицы порядка 20 тысяч человек – люди протестовали против планов компании экономить и резать рабочие места.

Что же предлагает руководство Mercedes-Benz? Удлинить рабочую неделю с 35 до 38 часов, причем зарплата останется на прежнем уровне. И это еще не все: не исключен перенос сборочных мощностей туда, где рабочая сила обходится дешевле, а значит, в Германии могут появиться новые сокращения.

Шибе объясняет такие шаги без обиняков: если не урезать расходы, придется закрыть минимум два завода – сборочную площадку и предприятие по сборке силовых агрегатов. Именно поэтому экономию он называет мерой вынужденной. Зато главная цель Mercedes-Benz, по его словам, не меняется – сохранить в Германии все предприятия.

Региональная телекомпания SWR сообщает: профсоюз намерен сформулировать встречные требования к компании до конца сентября. Первый раунд переговоров назначен на 7 октября.

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