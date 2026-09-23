Названы самые надежные кроссоверы с пробегом в России: три добротных «японца»

Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Honda CR-V признаны самыми надежными кроссоверами в РФ

Среди среднеразмерных японских кроссоверов с пробегом на российском рынке самыми надежными считаются Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Honda CR-V. Такой список озвучил Рушан Мамышев, руководитель компании по автоподбору «Честное авто».

Про Toyota RAV4 у эксперта есть конкретная рекомендация: «Если говорить про Toyota RAV4, стоит рассматривать четвертое поколение (с 2013 года, кузов XA40). Любые моторы служат долго – и 2,0 л с автоматом или вариатором, и 2,5 л. При нормальном обслуживании двигатель и коробка спокойно проходят более 300 тысяч километров. Главный минус – слабое лакокрасочное покрытие и невысокие антикоррозийные свойства: со временем элементы днища могут подгнивать».

Toyota RAV4

У Mazda CX-5 второго поколения двигатели того же объема – 2,0 и 2,5 литра, вот только на всех модификациях стоит исключительно автоматическая коробка. Лак у нее тоньше, чем у RAV4: 70−80 мкм против 110 мкм, поэтому царапины видны сильнее. Еще один риск – коррозия контактов электроники полного привода, из-за которой система может отказать, а на моторе 2,5 л выше вероятность задиров в цилиндрах из-за высокой степени сжатия. Зато при своевременной замене масла и качественном топливе ресурс тоже высокий – свыше 300 тысяч километров, подчеркнул Мамышев.

Mazda CX-5

Honda CR-V искать стоит начиная с четвертого поколения, выпускавшегося с 2011 года. Двухлитровый мотор в паре с вариатором зарекомендовал себя с хорошей стороны; привод бывает передним или полным, а ресурс составляет 200-300 тысяч км.

Honda CR-V

Правда, слабые места у этой модели тоже есть: у машин указанного поколения встречаются проблемы с электрикой, а вариатор при несвоевременной замене масла и больших пробегах может потребовать дорогостоящего ремонта. Жалуются владельцы и на слабую шумоизоляцию, отметил специалист.

О том, как меняется рынок автомобилей с пробегом в России, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!