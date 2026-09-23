Как можно лишиться прав из-за официально купленных номеров

Адвокат Олифир рассказал, как оспорить лишение прав из-за нестандартных номеров

Официальный заказ номеров у изготовителя из реестра Госавтоинспекции еще не гарантирует спокойствия: нестандартные знаки запросто становятся поводом для суровых санкций, вплоть до лишения водительских прав. Ключевым обстоятельством в таких историях остается одно – доказано ли, что автомобилист заранее знал о нарушении. Об этом рассказал адвокат Андрей Олифир.

Суть проблемы в том, что внешне законная покупка может обернуться протоколом. Разбираться с последствиями приходится владельцу машины, а в некоторых случаях дело доходит до суда.

Какие знаки считают подложными

Наказывают за это по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ. Езда с заведомо подложными государственными регистрационными знаками оборачивается лишением права управления на срок от шести до 12 месяцев. Верховный суд причисляет к подложным те номера, которые не соответствуют установленным размерам, а также знаки с измененной формой начертания либо с другой толщиной линий цифр и букв.

Вот тут на первый план и выходит «заведомость». Установить нужно именно понимание водителем того, что он использует подложный знак. А главный довод защиты – официальное происхождение номеров: заказ у изготовителя из реестра Госавтоинспекции, официальная оплата, установка сразу после получения. При таком раскладе доказать умысел непросто.

«В такой ситуации защита вправе добиваться переквалификации на ч. 1 той же статьи о нестандартных знаках, где санкция ограничена предупреждением или штрафом 500 рублей», – отметил адвокат.

Что проверить до установки знаков

Если проблема возникла из-за ошибки изготовителя, у водителя есть право требовать возмещения убытков – по закону «О защите прав потребителей». Самостоятельно вымерять каждый символ измерительными инструментами на соответствие стандартам автомобилист не обязан.

Перед установкой номеров не помешает хотя бы визуальный осмотр. Насторожить должны отсутствие товарного знака изготовителя на оборотной стороне, необычный шрифт, разная высота символов, тусклое светоотражающее покрытие. Плюс слишком низкая цена и отсутствие чека – тоже поводы присмотреться внимательнее.

Что делать, если инспектор уже решил, что номер подложный? Свое несогласие нужно указать прямо в протоколе, зафиксировать, где и когда были изготовлены знаки, и сфотографировать их с обеих сторон.

В суде пригодятся кассовый чек, договор или квитанция, сведения об изготовителе, записи камер в месте покупки и показания продавца. Один из главных аргументов – отсутствие доказательств того, что водитель заранее знал о нарушении. Еще имеет смысл ходатайствовать о технической экспертизе: визуальной оценки инспектора для выводов недостаточно.

«При заказе новых номеров выбирайте компанию из реестра Госавтоинспекции, требуйте чек с наименованием изготовителя, фотографируйте знаки при получении и храните документы в машине рядом с СТС. Такой набор бумаг почти ничего не весит и способен сохранить права», – заключил эксперт.

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