Легкая добыча: почему угонщики все чаще выбирают служебные авто, а не частные

Delta: свыше половины угонов в РФ приходится на корпоративные автопарки

Новая для России тенденция: личный транспорт граждан больше не главная цель угонщиков. Больше половины зарегистрированных случаев угона сегодня приходится на машины из корпоративных автопарков.

Данные экосистемы решений безопасности Delta изучил журнал Motor. Структурный сдвиг аналитики объясняют системными слабостями служебного транспорта – и все они касаются того, как компании эксплуатируют и где хранят свои машины.

Слабые места корпоративных автопарков

Самая очевидная брешь – стоянки. В нерабочие часы служебные автомобили нередко стоят на открытых площадках без присмотра, тогда как частники стараются оставлять свои машины на закрытых или охраняемых территориях.

Фактор времени работает не меньше. Человек, который ездит на своей машине ежедневно, заметит пропажу почти сразу – а конкретный автомобиль из корпоративного парка может простоять без движения несколько суток. Руководство порой спохватывается далеко не сразу, и этот запас часов дает угонщикам возможность оторваться от погони.

К унификации парка претензий вроде бы нет: машины одной марки и модели проще обслуживать и снабжать запчастями. Зато для преступников такое единообразие – подарок. Разобравшись в уязвимостях одной модели, они применяют ту же схему сразу к нескольким автомобилям компании.

Остается и вопрос защиты. Частные владельцы, озабоченные сохранностью имущества, чаще вкладываются в спутниковые системы, механические замки и электронные трекеры. Корпоративные парки, живущие в режиме оптимизации расходов, ставят что-то сверх штатной защиты куда реже.

Ранее «За рулем» рассказывал, что импорт б/у машин из Южной Кореи за 8 месяцев упал на 63%.

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