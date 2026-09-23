Добротный внедорожник с большим «зимним пакетом» — известна цена

В России стартовали продажи внедорожных пикапов JAC T9 в комплектации Урбан+

Российское представительство компании JAC запустило продажи пикапа JAC T9 в новой комплектациии Урбан+. Цена – от 3 789 000 рублей.

Главное отличие от «просто» Урбана – пакет зимних опций, расширенный за счет обогрева руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и задних сидений. При этом, так же как в комплектации Урбан, у версии Урбан+ задняя многорычажная подвеска (у других версий – мост), что должно делать машину более комфортной на твердых покрытиях. Силовой агрегат для Урбан+ заявлен только один: 2.0 турбо (224 л.с., 390 Нм) и 8АКП.

Дизель 2.0 (163 л.с., 410 Нм), доступный в других комплектациях, для «урбан-плюса» пока не предлагают. Зато для бензиновых JAC T9 в версии Урбан+ подготовлены шины All-Terrain, подходящие для асфальта и бездорожья. Кроме того, есть электронная блокировка заднего дифференциала.

Опции комфорта – климат-контроль, отделка сидений экокожей, электропривод передних сидений, экран мультимедиа 10,4", поддержка Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка, система кругового обзора 360° и бесключевой доступ. Пресс-служба сообщает, что JAC T9 в комплектации Урбан+ «создан прежде всего для комфортных ежедневных поездок по городу».

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