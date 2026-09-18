Добротный внедорожник получил «зимнюю» версию специально для РФ

Компания JAC представила модификацию пикапа JAC T9 Урбан+ для российского рынка

Российское представительство бренда JAC анонсировало выход на рынок новой версии полноприводного рамного пикапа JAC T9.

Новинка получила название JAC T9 Урбан+ и является дальнейшим развитием версии Урбан, которая отличается от базового пикапа задней многорычажной подвеской взамен стандартного моста. А у «плюса» дополнительно к этому появился расширенный пакет теплых опций для эксплуатации в холодное время года. В пресс-службе марки говорят, что комплетация создавалась с учетом пожеланий российских клиентов.

Дополнительно к базовому набору зимних опций, входящему во все версии JAC T9 комплектация JAC T9 Урбан+ имеет обогревы лобового стекла, руля, задних сидений и форсунок стеклоомывателя. Помимо этого, «плюсы», оснащенные бензиновым двигателем, комплектуются шинами AT (All-Terrain), которые подходят и для асфальта, и для легкого бездорожья, сообщает пресс-релиз. На дизельные машины, по всей вероятности, будут ставить стандартные колеса.

Российская презентация новинки с объявлением цен ожидается в ближайшее время.

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