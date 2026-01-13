Обновленный внедорожник стартует в РФ — есть цена!

Внедорожный пикап JAC T9 Urban вышел на авторынок РФ с ценой 3,7 млн рублей

Российское представительство компании JAC запустило продажи новой версии внедорожного пикапа, получившего название JAC T9 Urban.

В чем новизна? Уже известный в России JAC T9 получил заднюю многорычажную подвеску Multilink и опциональную блокировку заднего дифференциала. Пресс-служба отмечает, что новая модификация сохранила основные преимущества модели: электронно подключаемый полный привод, грузоподъемность, практичность и универсальность. Цена – 3 689 000 рублей, а на старте продаж действует выгода 100 000 рублей.

В компании отмечают, что T9 Urban создан для тех, кто ценит возможности полноценного пикапа, но ставит во главу угла комфорт водителя и пассажиров. Машина подойдет и для путешествий, и для повседневных поездок по городу.

