Популярный в РФ внедорожник станет комфортнее — анонсирована новая версия
Внедорожный пикап JAC T9, регулярно отмечающийся в лидерах сегмента в России, вскоре получит более комфортабельную модификацию.
Вслед за дизельной версией в России появится версия JAC T9 с независимой задней подвеской, об этом сообщило российское представительство бренда.
Многорычажная подвеска Multilink должна сделать JAC T9 более комфортным как в городе, так и на бездорожье, отмечают в российской пресс-службе JAC. Новая версия пикапа JAC T9 получила наименование Urban.
Уточняется, что для Urban будет доступна новая опция – принудительная блокировка заднего дифференциала.
В представительстве компании считают, что новая версия сделает JAC T9 еще более популярным в России. По данным компании, в 2025 году продано 3100 экземпляров JAC T9, причем 60% машин приобретено физлицами.
Цены на JAC T9 Urban будут объявлены позже.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!