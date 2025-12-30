#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Это решение по хранению колес поддержит порядок в вашем гараже
30 декабря
Это решение по хранению колес поддержит порядок в вашем гараже
Читатель «За рулем» сделал компактный стеллаж...
Популярный в РФ внедорожник станет комфортнее — анонсирована новая версия
30 декабря
Популярный в РФ внедорожник станет комфортнее — анонсирована новая версия
Пикап JAC T9 получит в России версию Urban с...
Волга ГАЗ‑3102
30 декабря
Самая престижная советская Волга: сравнили ее с «немцем» и «шведом»
Стало известн, что общего у Волги ГАЗ‑3102,...

Популярный в РФ внедорожник станет комфортнее — анонсирована новая версия

Пикап JAC T9 получит в России версию Urban с многорычажной подвеской Multilink

Внедорожный пикап JAC T9, регулярно отмечающийся в лидерах сегмента в России, вскоре получит более комфортабельную модификацию.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Вслед за дизельной версией в России появится версия JAC T9 с независимой задней подвеской, об этом сообщило российское представительство бренда.

Многорычажная подвеска Multilink должна сделать JAC T9 более комфортным как в городе, так и на бездорожье, отмечают в российской пресс-службе JAC. Новая версия пикапа JAC T9 получила наименование Urban.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Уточняется, что для Urban будет доступна новая опция – принудительная блокировка заднего дифференциала.

В представительстве компании считают, что новая версия сделает JAC T9 еще более популярным в России. По данным компании, в 2025 году продано 3100 экземпляров JAC T9, причем 60% машин приобретено физлицами.

Цены на JAC T9 Urban будут объявлены позже.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11
30.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о JAC T9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв