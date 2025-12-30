Популярный в РФ внедорожник станет комфортнее — анонсирована новая версия

Пикап JAC T9 получит в России версию Urban с многорычажной подвеской Multilink

Внедорожный пикап JAC T9, регулярно отмечающийся в лидерах сегмента в России, вскоре получит более комфортабельную модификацию.

Вслед за дизельной версией в России появится версия JAC T9 с независимой задней подвеской, об этом сообщило российское представительство бренда.

Многорычажная подвеска Multilink должна сделать JAC T9 более комфортным как в городе, так и на бездорожье, отмечают в российской пресс-службе JAC. Новая версия пикапа JAC T9 получила наименование Urban.

Уточняется, что для Urban будет доступна новая опция – принудительная блокировка заднего дифференциала.

В представительстве компании считают, что новая версия сделает JAC T9 еще более популярным в России. По данным компании, в 2025 году продано 3100 экземпляров JAC T9, причем 60% машин приобретено физлицами.

Цены на JAC T9 Urban будут объявлены позже.

