Назван самый продаваемый новый пикап в России

«Автостат»: Foton впервые стал лидером рынка новых пикапов в России

Июль 2026-го оказался для российского рынка пикапов неожиданно удачным: реализовано 2158 новых автомобилей – на 19% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Цифры приводит « АВТОСТАТ», ссылаясь на данные АО «ППК» и собственную сегментацию.

Главная интрига – смена лидера среди марок. Впервые на вершину взобрался китайский Foton, разошедшийся тиражом в 377 экземпляров. Месяц назад он, между прочим, довольствовался пятым местом. Вторую строчку забрал JAC (348 авто), третью – отечественный Sollers (330 шт.). В ТОП-5 также попали GWM (318) и Changan (179).

Поменялся и модельный рейтинг. Лучшей моделью июля стал Foton Tunland с 376 проданными машинами. За ним расположился JAC Т9, купленный 347 раз.

Далее в списке – GWM Poer (317 шт.), RAM 1500 (178 шт.) и УАЗ «Пикап» (176 шт.).

В целом за семь месяцев 2026 года в России продано 11 435 пикапов – на 4% меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

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