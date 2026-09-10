Дизель, автомат, полный привод — новая версия известного пикапа

Компания Changan назвала цены дизельной версии пикапа Changan Hunter Plus

Теперь у пикапа Changan Hunter Plus в России есть дизельная версия – компания раскрыла цены.

Под капотом этой модификации – турбодизель Isuzu JE4D25Q6BM: 2,5 литра, 146 л.с. и 400 Нм, причем на пик момента мотор выходит уже на 1800 об/мин. Движок работает в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF, а в полном приводе применена муфта BorgWarner. Есть система выбора режимов движения – «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Внедорожный» – и ассистенты спуска и подъема.

Помимо силового агрегата, дизельная версия отличается от бензинового собрата и по шасси: вместо пружин в задней подвески использованы рессоры, благодаря чему грузоподъемность выросла с 820 кг до 975 кг. Дорожный просвет увеличился с 225 до 231 мм.

Дизельная версия куда серьезнее подготовлена к буксировке прицепа: если для бензиновой регламентирован лишь легковой прицеп без тормозов массой до 750 кг, то дизельный может буксировать прицеп с тормозами массой до 2,5 тонны. Дизельный Hunter Plus комплектуется силовой балкой под фаркоп и розеткой для прицепа. А единственное значимое отличие по внешности – собственный темно-зеленый цвет кузова.

Зато комплектаций у дизельной модификации сразу будет две. Базовая версия «Стандарт» имеет салон из экокожи, экран мультимедиа 12,3", однозонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, светодиодные фары и колеса 18". Цена – 4 129 900 рублей. Напомним, единственная бензиновая версия «Люкс» стоит 4 069 900 млн рублей, всего на 60 тысяч дешевле.

В топ-варианте «Комфорт» у дизельного Hunter Plus добавляются блокировка заднего дифференциала и электрический замок заднего борта, а также передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, боковые подушки безопасности и светодиодные элементы в передней и задней светотехнике. Цена – 4 249 000 рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, что самым продаваемым пикапов в России стал Foton.