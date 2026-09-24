Подсчитано, сколько россияне потратили на подержанные машины в августе

Газпромбанк Автолизинг: в августе россияне купили 518,2 тыс. подержанных авто

«Газпромбанк Автолизинг» и агентство « Автостат» посчитали, сколько денег россияне вложили в легковые автомобили с пробегом. Финансовая емкость вторичного рынка за август 2026 года – 613,3 млрд рублей, за этот месяц сменили владельцев 518,2 тыс. машин.

Годом ранее сумма была больше – 628,9 млрд, то есть падение на 2%. К июльскому уровню 2026-го (644,2 млрд рублей) август просел на 5%. Зато накопленный итог за восемь месяцев выглядит совсем иначе: 4,66 трлн рублей, а это на 9% больше, чем за те же месяцы 2025-го.

Что до возрастных категорий, здесь картина за год заметно сдвинулась. Машины младше пяти лет в августе забрали 159,4 млрд рублей, или 26% всех трат. Годом раньше выходило 198,1 млрд и 31,5% – минус более пяти процентных пунктов.

На автомобили в возрасте от 5 до 9 лет включительно пришлось 35,1% денег против 30,5% в августе 2025-го. Сумма подросла с 191,7 млрд до 215,4 млрд рублей.

Больше всего средств ушло на технику старше 10 лет – 238,5 млрд рублей (239,1 млрд годом ранее). Доля этой категории поднялась с 38% до 38,9%.

В штуках старые авто тоже впереди: 349,9 тыс. проданных единиц, или 67,5% всего вторичного рынка. На оставшиеся 32,5% приходятся машины 5 – 9 лет (104,2 тыс.) и младше пяти лет (64,1 тыс.).

Доля китайских и японских марок растет

Рост затрат показали только две группы брендов. Подержанные «китайцы» прибавили сразу 53% – до 63,9 млрд рублей, а их доля в финансовой емкости поднялась с 6,7% до 10,4%. Японские марки тоже выросли: 192 млрд рублей (+8%), доля – с 28,3% до 31,3%.

Дороже всего по-прежнему обходятся европейские б/у автомобили – 200,4 млрд рублей в августе. Правда, это на 12% меньше, чем год назад, и доля просела с 36,2% до 32,7%. Похожая история у корейских (15% → 12,7%), российских (8,7% → 8,3%) и американских (4,9% → 4,3%) брендов.

В деньгах расклад такой: корейские – 77,8 млрд (-18% к августу 2025-го), отечественные – 51 млрд (-7%), американские – 26,7 млрд (-14%).

Если же смотреть на количество сделок, картина другая. Лидируют японские машины с пробегом – 145 тыс. штук. Дальше идут российские (124,5 тыс.), европейские (113,1 тыс.), корейские (66,6 тыс.), американские (34,9 тыс.), а замыкают список китайские (31,3 тыс.).

Кроссоверы забирают половину затрат

Кроссоверы и внедорожники с пробегом – самая денежная категория: 50,7% всех затрат, или 310,8 млрд рублей в августе. Год назад доля была чуть меньше – 48,9%, а сумма – 307,4 млрд.

Планку в 10% финансовой емкости преодолели еще два класса: В (88,2 млрд рублей) и С (67,9 млрд). У первого доля за год снизилась с 15,1% до 14,4%, у второго, наоборот, подросла – с 10,7% до 11,1%. Порог в 50 млрд рублей из оставшихся сегментов удалось взять только D-классу (55,5 млрд).

В продажах первое место у В-класса – 171,9 тыс. машин за август. Кроссоверы и внедорожники на второй строчке (151,1 тыс.), вместе это 62,4% рынка. С-класс добавил 81,8 тыс. единиц и 15,8%. Ни один другой сегмент по отдельности до 10% не дотянул.

«В августе на покупку подержанных легковых машин было потрачено 613,3 млрд рублей, что на 5% меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, июльский показатель финансовой емкости рынка остается наилучшим ежемесячным в 2026 году. При этом сумма затрат снизилась и к уровню годичной давности (-2%), что во многом связано с сокращением объемов продаж автомобилей с пробегом (-8% к августу 2025-го), а это в свою очередь объясняется высокой сравнительной базой. Напомним, что во втором полугодии прошлого года вторичный рынок демонстрировал высокие результаты в преддверии введения новых расценок утилизационного сбора», – объясняет Дмитрий Ярыгин, руководитель стратегических проектов агентства «АВТОСТАТ».

« Китайские автомобили все чаще появляются на вторичном рынке нашей страны, а их продажи растут заметно сильнее по сравнению с другими брендами. И это напрямую сказывается на сумме денег, которые уходят на их покупку. Если в продажах доля подержанных «китайцев» достигла 6%, то в финансовой емкости она уже превысила 10%. Такая тенденция в ближайшие годы продолжится, поэтому доля китайских легковых машин с пробегом в структуре затрат будет и дальше расти», – отмечает Николай Фомин, директор департамента продаж Газпромбанк Автолизинг.

Финансовая емкость – это сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Показатель рассчитан на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный период.

О том, как растут поставки новых машин из КНР, «За рулем» уже рассказывал.

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