Renault представила свой самый дорогой и редкий кроссовер: подробности о машине

Renault выпустила лимитированную версию флагманского кросс-купе Rafale Hypnotic

Флагманское кросс- купе Renault обзавелось эксклюзивной версией – Rafale Hypnotic. Всего соберут 1500 таких машин, а продажи в 14 европейских странах стартуют 1 октября 2026 года. Отличительная черта модификации – она будет предлагаться только в Европе.

Renault Rafale Hypnotic

Стартовая цена во Франции – €63,55 тыс. Первые поставки клиентам намечены на конец 2026 года. Речь о самом дорогом кроссовере в линейке Renault: за эти деньги базовые Mercedes-Benz GLC Coupe и Audi Q5 Sportback обойдутся дешевле.

Renault Rafale Hypnotic

За основу взята топовая версия Atelier Alpine, но с более выразительной внешностью. Кузов получил эксклюзивную матовую окраску Forest Black, затемненные элементы отделки и 21-дюймовые колесные диски со специальным оформлением. Внутри – алькантара и комбинированные материалы с трехцветной прострочкой, а еще таблички с индивидуальным номером для каждого экземпляра.

Что входит в стандартное оснащение? Панорамная крыша с изменяемой прозрачностью, проекционный дисплей на лобовое стекло, аудиосистема Harman Kardon, плюс расширенный набор систем комфорта и помощи водителю.

Интерьер Renault Rafale Hypnotic

Технически ничего не поменялось. Под капотом – гибридная установка E-Tech 4×4 на 300 л.с., где бензиновый двигатель работает вместе с тремя электромоторами. На электротяге кроссовер проезжает до 105 км по циклу WLTP. Есть также полноуправляемое шасси и адаптивная подвеска, умеющая прогнозировать дорожные условия.

О новой модификации популярного в России кроссовера «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!