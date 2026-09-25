Полупустой бак до добра не доведет: как экономия топлива оборачивается ремонтом

Низкий уровень топлива грозит перегревом насоса и попаданием воздуха в систему

Заправляться «на донышке» – привычка, которая бьет по кошельку позже и больнее. Постоянная езда с почти пустым баком выводит из строя топливный насос и мешает стабильной работе дизельных моторов. Такое предупреждение прозвучало от Евгения Ладушкина, который руководит экспертно-оценочной компанией LEM Solution.

Что происходит внутри, когда горючего остается мало? Сбивается температурный режим, а в систему подтягивается воздух. Перегрев оборудования – прямое следствие такого режима: насос остужает именно то топливо, что протекает через него.

«Самое главное – чтобы в баке всегда было хотя бы четверть или треть топлива, и не доводить остаток до горящей лампочки. Когда она загорается, это значит, что машина работает на резерве, то есть на остаточном количестве топлива – обычно это 5−6 литров», – пояснил Ладушкин.

Добавьте к этому рельеф и маневры. На крутых подъемах или в резких поворотах остатки плещутся и смещаются, приемник насоса оголяется – устройство начинает качать «всухую».

Собственник Ангелинской нефтебазы Сергей Пляскота еще раньше рассказывал про ситуацию, когда бензин заканчивается прямо на трассе. Звонить в 112 в такой момент незачем, как и останавливаться в полосе без выставленного аварийного сигнала. Минимальный остаток, по его словам, ускоряет износ топливного насоса, который охлаждается как раз за счет погружения в топливо. Зимой сюда добавляются гарантированные сложности с запуском двигателя. Критической же отметкой считается уровень ниже 25%.

О том, как доказать вину АЗС при поломке мотора после заправки, «За рулем» уже рассказывал.

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