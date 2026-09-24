«Соллерс» перенесет производство автобусов из Владивостока

Выпуск автобусов Соллерс запустят на производственной площадке в Ульяновске

Производство автобусов российской марки «Соллерс» планируется запустить на производственной площадке компании в Ульяновске. Об этом 23 сентября сообщил «Известиям» директор по технологическому развитию ПАО «Соллерс» Виктор Зорников.

«Мы планируем перенести производство автобусов, которые сейчас выпускаются во Владивостоке, на площадку Ульяновского автозавода. Рассчитываем, что перенос состоится в 2028 году», – сообщил Зорников.

Как уточнил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов, «кузова для автобусов будут полностью российского производства».

О растущем спросе на китайские автомобили «За рулем» уже рассказывал.

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