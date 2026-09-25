Названы цены на новый рамный внедорожник популярной марки

Hongqi начала прием предзаказов на новый внедорожник G919 и раскрыла его цену

Компания Hongqi объявила о начале приема предзаказов на новый внедорожник G919 и раскрыла цены на модель. Автомобиль оборудован силовой установкой, состоящей из четырех моторов, и предлагается в трех уровнях оснащения по цене от 359 800 до 439 800 юаней (от 4,51 до 5,51 млн рублей).

Не исключено, что Hongqi G919 доберется и до российского рынка. Правда, когда именно это случится, пока не сообщается – сроки официально не объявлены.

Габариты у внедорожника внушительные – 5135х2050х1950 миллиметров, а колесная база растянулась на 2,9 метра. Основой послужила рама, причем 85% кузова выполнено из высокопрочной стали.

Суммарная отдача силовой установки доходит до 843 лошадиных сил. Для машины такого класса цифра более чем серьезная.

В стандартную комплектацию входит медиасистема с 17,3-дюймовым центральным дисплеем и отдельным экраном для пассажиров заднего ряда. Сюда же добавили подогрев и вентиляцию всех сидений, термобокс и откидные столики.

О том, как китайские внедорожники проходят испытания в России, «За рулем» уже рассказывал.

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