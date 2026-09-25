Газовый тягач «Валдай» вышел в продажу

В России начались продажи магистрального тягача «Валдай 45 LNG»

Дистрибьютор «Современные транспортные технологии» открыл продажи магистрального тягача «Валдай 45 LNG», который работает на сжиженном природном газе. Главный козырь новинки – экономичность. На деле переход на СПГ снижает расходы на топливо до 40% относительно дизеля, и для перевозчиков с большими пробегами такая разница в год выливается в заметную сумму. Два криогенных бака суммарной емкостью 950 литров позволяют проезжать до 1200 км без дозаправки.

Ресурс силовой установки в компании оценили как выросший в полтора раза – газ сгорает полнее, поэтому агрегат изнашивается медленнее. Причем в ряде регионов России газомоторная техника может рассчитывать еще и на налоговые послабления, а это дополнительный плюс к калькуляции.

Что под капотом? Шестицилиндровый газовый мотор объемом 14,8 л выдает 570 л.с. и 2600 Нм, работает он в паре с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач. Сам тягач весит 18 т и рассчитан на автопоезд полной массой до 45 т. Кстати, колесная база 4200 мм и конструкция шасси подобраны так, что машина стыкуется с 95% полуприцепов.

Тормозную систему разгружают моторный тормоз и ретардер, а задняя пневмоподвеска держит нагрузку до 13 т. Про российский климат тоже не забыли: кабину дополнительно утеплили и зашумили, кузов обработали от коррозии, поставили автономный отопитель. Внутри – 190 см от пола до потолка, два спальных места, цифровая приборная панель, холодильник, инвертор с розеткой на 220 В, беспроводная зарядка для смартфона, вещевой ящик и столик в передней панели со стороны пассажира.

О том, как отстаивать свои права при поломке после неудачной заправки, «За рулем» уже рассказывал.

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