Стало известно, когда начнется серийный выпуск туристических автобусов КАМАЗ

Серийное производство туристических автобусов КАМАЗ намечено на 2027 год

КАМАЗ планирует запустить серийное производство туристических автобусов в 2027 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин на полях международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans в Казани.

«Пока остаются [планы по запуску в серию в 2027 году]. <...> Идет процесс испытаний, по результатам испытаний будем [смотреть]», — сказал Когогин.

КАМАЗ представил новый туристический автобус КАМАЗ-52229, работающий на компримированном природном газе, на Петербургском международном газовом форуме в 2025 году. Автобус имеет 47 посадочных мест. Водительское кресло оснащено пневмоподвеской, трехточечным ремнем безопасности, регулировкой подголовника и подлокотника, подогревом и датчиками присутствия и застегнутого ремня. В автобусе имеются холодильник и туалет.

Автобус оснащен газовым двигателем мощностью 235 кВт и роботизированной коробкой передач. Запас хода — около 500 км, а при установке дополнительных баллонов — 650 км.

О том, какие перемены ждут придорожный сервис, «За рулем» рассказывал.

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