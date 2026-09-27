Водителям рассказали о новом виде мошенничества с данными автомобиля

Член ОП Машаров: мошенники выманивают данные ПТС под предлогом замены шлагбаумов

О новой мошеннической схеме предупредил Евгений Машаров, член Общественной палаты РФ. Жильцам многоэтажных домов звонят люди, которые представляются работниками компании, обслуживающей шлагбаумы. Рассказывают они всегда одно и то же: оборудование во дворе меняют, поэтому каждому собственнику якобы нужно оформить новый ключ. Что именно интересует звонивших на самом деле?

Паспортные данные и сведения из ПТС. Ради этих документов все и затевается – сами ключи здесь лишь повод завязать разговор. Получив информацию, аферисты публикуют фейковое объявление о продаже машины жертвы и связываются с ней, запугивая: якобы авто уже на торгах и вот-вот уйдет. Единственное «спасение» - срочный перевод денег на «спецсчет ». Иногда к схеме подключаются «силовики» и «сотрудники автосалонов» для усиления давления.

Машаров призвал не сообщать посторонним данные документов на недвижимость и транспорт.

О похожих уловках мошенников, которые звонят автомобилистам, «За рулем» уже рассказал.

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