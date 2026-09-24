Новый внедорожник из Белоруссии — скоро в России!

Марка Avior будет продавать новый внедорожник в 19 дилерских центрах РФ

Белорусский бренд Avior, известный по фургонам и микроавтобусам, анонсировал выход во внедорожный сегмент.

«Мы понимаем, что за любой стагнацией рынка случается рост, порой настолько взрывной, что многие к нему оказываются не готовы. Мы намеренно выбрали время, чтобы принять ключевое решение о выходе в сложный и очень насыщенный по количеству конкурентов внедорожный сегмент», – отметил Андрей Харламов, заместитель генерального директора по развитию дилерской сети Avior.

Как рассказали «За рулем» в представительстве бренда, речь действительно идет о выводе на российский рынок полноценного внедорожника под маркой Avior. В компании считают, что новинка позволит марке выйти за пределы класса фургонов и микроавтобусов, а также «предложить конкурента сегменту автомобилей высокой проходимости».

Также в российском представительстве Avior отметили, что бренд планирует «привлечь всю мощность своей дилерской сети, для того чтобы максимально расширить географию продаж». Сейчас у белорусской марки в России насчитывается 16 дилерских центров, а еще три ожидают открытия в ближайшее время.

Напомним, Avior наиболее известен моделью Avior V90, в Европе именуемой Maxus и базирующейся на платформе SAIC Motor. Считается аналогом Ford Transit, в конкурентах – VW Transporter и ГАЗ Газель NN.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о грузовом Avior V90.