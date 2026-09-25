Почему крупные автодилеры вынуждены закрываться

Отрасль автобизнеса в РФ сокращается год от года: почему так происходит

За последние восемь месяцев 2026 года количество ликвидированных автодилеров в России превысило число зарегистрированных более чем на 41%. По данным аналитиков, за этот период было закрыто 1728 автодилеров, тогда как открыто всего 1222. Таким образом, число закрытых компаний превысило количество новых на 506. Такая тенденция наблюдается во всех ведущих регионах страны.

В Москве, например, закрылся 281 автодилер, тогда как открылось только 277. В Приморском крае ликвидировано 148 компаний и 145 созданы. В Краснодарском крае 77 дилеров прекратили свою деятельность, в то время как открылось только 58. В Московской области закрылось 89 автодилеров при 52 новых. В Татарстане соотношение составило 81 закрывшуюся компанию на 37 открытых, а в Краснодарском крае – 77 на 58. На 1 сентября в России действует 16 576 автодилеров, что на 3% меньше, чем в начале года. При этом 29,24% из них – индивидуальные предприниматели (4845 компаний), а 70,77% – юридические лица (11 731 бизнес).

«Ситуация на рынке сложная», – отмечает аналитик «Контур.Фокуса» Анастасия Мокшанцева. Она указывает на снижение потребительского спроса и высокую ключевую ставку, что делает автокредиты менее доступными для населения. Еще одной причиной сокращения автодилеров стала массовая экспансия китайских производителей в 2022-2023 годах, что привело к перенасыщению рынка и острой конкуренции между дилерами.

Руководитель пресс-службы Ассоциации РОАД Вера Павлова отмечает, что после ухода европейских, японских и корейских брендов многие дилеры были вынуждены искать новые франшизы, переходить на российские и китайские марки и развивать мультибрендовый формат. Это стало серьезной перестройкой дилерской сети.

Управляющий партнер The12 Group Дмитрий Козлов подчеркивает, что снижение продаж, высокая стоимость финансирования и значительные товарные запасы ухудшили экономику дилеров в прошлом году. Хотя спрос начал восстанавливаться в 2026 году, этого пока недостаточно для компенсации последствий предыдущего периода.

Основатель компании LikeAvto Никита Шелехов указывает на изменение отношения покупателей к дилерскому формату. До 2022 года часть официального дилерского рынка испортила свою репутацию из-за навязывания дополнительных услуг, ограничений при покупке автомобиля за наличные и других негативных практик. Это вызвало недовольство среди потребителей.

«За рулем» недавно рассказывал, что в РФ оспаривают продажу калужского завода Volkswagen и дистрибутора MAN.

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