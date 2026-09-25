Дороже и крупнее Pilot: чего ждать от нового кроссовера Honda

Honda рассматривает выпуск кроссовера длиннее Pilot в США не ранее 2032 года

Спрос на Toyota Grand Highlander на американском рынке прибавляет десятки процентов ежегодно – причем с самого момента выхода модели. Такая динамика, по информации Automotive News, не ускользнула от руководства Honda.

В японской компании обдумывают собственный кроссовер, который окажется примерно на 20 см длиннее Pilot. Одобрят проект или нет – вопрос открытый; в любом случае раньше 2032 года конвейер не запустят. Собирать машину планируют на автозаводе в США.

Платформу новинка разделит с крупным кроссовером Acura – тот, как пишет издание, должен дебютировать в 2029 году.

Под капотом, скорее всего, пропишется гибридная установка: на фоне финансовых проблем компания сделала ставку именно на продвижение таких машин. Не исключен и вариант с мотором V6 в паре с двумя электродвигателями. Логика тут простая – похожей компоновкой отличаются прямые конкуренты будущей японской модели.

Новый кроссовер Honda могут создать на базе платформы Acura

Базовый Pilot в США сегодня оценивается минимум в 44 000 долларов. Новинка окажется дороже – за нее запросят порядка 50 000.

О другом кроссовере, который тоже метит в дорогой сегмент, «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!