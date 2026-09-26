Саудиты представили два собственных футуристичных автомобиля: подробности

Ceer из Саудовской Аравии показала концепты седана и кроссовера Exobot

Саудовская марка Ceer, созданная в 2022 году Государственным инвестиционным фондом страны, выкатила свои первые машины – седан и кроссовер Exobot. Над ними вместе с арабскими инженерами работала тайваньская Foxconn, а вот электромоторы позаимствованы у Hyundai и Rimac.

Обе новинки стоят на одной платформе. По сути, это первые серийные автомобили компании – в официальном пресс-релизе сказано, что публике показали не концепты, а машины, готовые к производству.

Внешность получилась футуристичной. Двери длиной почти 3 м поднимаются вверх, а лобовое стекло растянулось на 2,4 м и установлено под углом 15 градусов. Сделано оно из тонкого ламинированного стекла со светоотражающим покрытием.

Отдельная история – система охлаждения салона. Внутри за 10 минут становится прохладнее: температура падает с 65°C до 32°C.

Управление тоже необычное – по проводам. Инженерам удалось заметно уменьшить угол поворота руля, поэтому машина слушается острее и точнее, почти как спорткар. Причем подруливать умеют и задние колеса, что в городе изрядно упрощает жизнь.

Седан Exobot: 5260 мм в длину, 2100 мм в ширину, 1430 мм в высоту, колесная база – 3200 мм. Кроссовер по длине скромнее – 5020 мм, зато выше: 1690 мм.

В базовой версии стоит три электромотора суммарной мощностью 850 л.с. Два агрегата от Hyundai трудятся на передней оси, один от Rimac – сзади.

Выпустить обещают и более мощную модификацию Exobot – на 1111 л.с. с моментом 1500 Нм. Такой седан набирает 100 км/ч за 2,1 секунды.

Батарея у обеих моделей одинаковая – 112 кВтч. Этого хватает на 560-670 км без подзарядки. В салоне – 48-дюймовый панорамный дисплей, вытянутый вдоль лобового стекла, 10,4-дюймовый центральный тачскрин, 8-дюймовый экран для задних пассажиров и стереосистема объемного звучания.

До семи автомобилей собирается расширить линейку Ceer к 2030 году. Цены на Exobot пока не названы.

О другом китайском кроссовере с богатым оснащением «За рулем» уже рассказывал.

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