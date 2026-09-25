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Регистрации новых Lamborghini в России резко выросли

Целиков: С начала года в России зарегистрировали 114 Lamborghini Urus

Кроссовер Urus по-прежнему остается самой востребованной в России моделью Lamborghini. За период с января текущего года на учет поставили 114 таких машин.

Есть и другие покупки. Гибридный суперкар Revuelto обзавелся 18 владельцами из России, Huracan выбрали 8 человек, а один покупатель взял новый Temerario. Кстати, география регистраций крайне неравномерна: почти 80% всех новых Lamborghini – 108 штук – приходится на Москву и Подмосковье. В Санкт-Петербурге желающих оказалось куда меньше: всего 9 человек за год решились на такую покупку.

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Что касается исторического максимума, то он был установлен в 2021 году – тогда на учет встали 174 новых суперкара. По словам эксперта Целикова, нынешние темпы позволяют рассчитывать на то, что этот результат удастся превзойти.

О том, как глобальные марки продолжают работать в России после ухода, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  канал Сергея Целикова в Max
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