Платформа от Stellantis и намек на будущую Astra: что Opel привезет в Париж

Бренд Opel анонсировал новый универсал: что об этом известно

Открытие Парижского автосалона намечено на 12 октября, и именно там Opel собирается снять покров с нового концепта под названием Sports Tourer Xperimental Concept – сокращенно STX Concept. По сути, это не серийная машина, а витрина идей: немцы хотят показать, куда движутся их универсалы.

Главный исполнительный директор марки высказался о назначении новинки довольно конкретно. По его словам, модель отражает представление компании о том, какой должна быть аэродинамика кузова у семейных автомобилей. Причем STX Concept отвечает и на другой вопрос – как будет меняться сама стилистика универсалов Opel.

Есть у концепта и вполне прикладная миссия. Кое-какие детали будущей Astra, чей дебют намечен ближе к 2030 году, он уже приоткрывает. Правда, чем именно новинка будет укомплектована технически, в Opel пока не говорят – ни о моторах, ни о прочих агрегатах информации нет.

Наиболее вероятный сценарий – в основу ляжет платформа STLA One, которую представили минувшей весной. Архитектура эта универсальная: на ней можно делать и гибриды, и электромобили. Stellantis за последнее время анонсировал целый ряд моделей на этой базе, так что переход будущих Opel на STLA One выглядит логичным продолжением истории.

В Париж марка привезет не только концептуальную разработку. Там же покажут несколько серийных автомобилей, среди которых спортивная Corsa GSE с двигателем на 281 л.с.

О том, как глобальные бренды живут в России после ухода, «За рулем» уже рассказывал.

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